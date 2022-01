Linksboven met de strik hebben we Wopke, een 46-jarige remonstrant uit Bennekom. Wopke kon heel goed leren en dus werkte hij bij Shell en McKinsey. Daarnaast staat Hugo, een 44-jarige schooldirecteur uit Bruinisse. Dat Hugo directeur werd is bijzonder, want hij is enkel in het bezit van het diploma Schoolleider Primair Onderwijs. Rechts van Hugo staat Rob, een 34-jarige regiomanager Bouwmanagement bij ProRail. Rob is verliefd op vliegen en op mannen. Tevens is hij een soort van iemand van kleur. Daar zijn ze bij Big Brother maar wat blij mee, iemand van een soort van kleur. Op het hoekje staat Ernst, bijnaam Voldemort, uit Meppel. Hij volgde een opleiding tot internist en promoveerde op de ontstaanswijze van maagkanker. Nu is hij een hele meneer in de medische wereld.

Onder, van links naar rechts, allereerst Dilan, een 44-jarige bestuursadviseur veiligheid en zorg. Ze is van Turks-Koerdische afkomst. Rechts van haar jonkvrouw Kajsa, dochter van een beroemde sterrenkundige. Sinds 2002 is ze lid van de Nederlandse adel. U kent de Nederlandse adel voornamelijk van het janken over vertraagde koffertjes bij de bagageband van Schiphol. Daarnaast de 60-jarige Sigrid. Over Sigrid is niks bekend, behalve dat ze een vrouw is. Dat is meteen haar belangrijkste verdienste in het leven: ze is een vrouw. Op de hoek Carola uit Den Bosch. Het is een 44-jarige in het lichaam van een oma van 91. Als Carola iemand moest kiezen, dan koos ze Jezus. Ze heeft een hekel aan boeren.

ZIN IN! Alweer een nieuw seizoen Big Brother! Bedankt John de Mol dat je dit ooit bedacht hebt.