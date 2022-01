Hee John, die Big Brother-uier is dusdanig uitgemelkt dat ze erbij hangt als een verschrompelde rozijn, dus tijd voor iets nieuws: laten we Forumland een kans geven. Ze zoeken een stuk land voor 100.000 mensen, dus de helft moet genoeg zijn want mannen overdrijven altijd als het op cijfers aankomt. Bij voorkeur een stad die we niet missen, dus neem Roermond over. Alle inwoners eruit, alle moderne kunst verwijderen, helemaal vol hangen met camera's en een hek er omheen en voilà: Forumland is geboren. Mogen alle FvD'ers daarheen verhuizen, maar wel nadat ze formuliertjes ondertekenen waarin ze bevestigen dat de Nederlandse staat niet langer verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat ze overkomt. En dan zoeken ze het zelf maar uit met zijn allen en zien we of het gebrek aan moderne kunst echt alle problemen in de samenleving oplost. Terugverhuizen naar Nederland is toegestaan, maar pas nadat ze voor de camera hebben uitgelegd waarom ze Forumland willen verlaten. Met lavendelkoning Baudet aan het roer varen ze lekker hun eigen koers terwijl de kijkers via een app voorspellen hoelang het duurt voordat de Forumlandiërs de FvD-machthebbers beschuldigen van een enorm complot. Of hoelang het duurt voordat de eerste afsplitsing zich vormt. Of hoe vaak Hiddema in een week heen en weer naar Forumland verhuist. Nederland zal ze behandelen als een apart land, dus Forumlandiërs krijgen gewoon een inreisverbod zodra de coronabesmettingen uit de klauwen lopen. Er is geen spelelement, de enige winnaars zijn wij, de kijkers. Kom op John, dit gaat veel geld kosten, maar je wil die miljarden toch niet achterlaten aan die vermeende vrouwenmepper van een zoon, dus maak er wat moois van, want Forumland kan de redding zijn... van lineaire televisie.