Persbreidelende GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink wordt beschermd door voormalige verzetskrant Het Parool (NUL berichtgeving) en door de Vlaamse NederMedia in de rest van het land (bijna NUL berichtgeving). Dag in dag uit patrouilleren daar de diversiteitsofficiers in regenbooguniform over de redactievloeren om te kijken of alle inktkoelies wel voor 13 cent per woord "wit" schrijven in plaats van blank, er wordt voor tonnen per jaar vergaderd over welk woord de term "allochtoon" voorgoed uit de stijlboeken moet verbannen en bij de Staatsomroep krijgen stagiaires DiviBokaals als ze een keer een vrouw van kleur tussen de mannen op een beursvloer aantreffen die goed Nederland spreekt ("erg knap"). Maar als GroenLinks ZELF onderzoek doet naar de feitelijke realiteit van de echte wereld (een gegeven dat sowieso wel in de krant mag) en concludeert: 'de divibokaal voor homohaat is voor Marokkaanse allochtonen', EN de wethouder die zelf dat onderzoek liet doen vervolgens het rapport uit februari verstopt tot de zomer en vervolgens pers breidelt ("zeg maar dat ik op vakantie ben"), die krijgt een vrije passage van de Nederlandse pers. Groot Wassink is de Beschimmelde Mandarijn van het Grootstedelijke Bakfietsmarxisme en ze zouden hem naar de guurste Goelag van Nederland moeten sturen. Ohnee wacht. Hij woont al in de Grachtengordel...

Dit had het Parool wél...

Ja maar je report dus niet