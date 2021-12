Het is denk ik op Rotterdams niveau niet echt een richtingenstrijd.

Ze hebben in Rotterdam een bepaald team dat graag wil samenwerken, en een deel van dat team (het ROOD deel) is of geroyeerd of staat in ieder geval op een zwarte lijst van de landelijke SP. Dus dan moet je als Rotterdamse SP'er kiezen voor een partij op afstand of voor mensen dichtbij.

Het is in ieder geval goed dat ze dit doen in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen, ze hadden ook hun zetel kunnen behouden (als dat op lokaal niveau kan, weet ik niet eens).