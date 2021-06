Kans op regeren was er al niet, het aantal zetels neemt elke verkiezing af en nu neemt de SP ook al afscheid van hun jongerenafdeling. De partij breekt officieel met de jeugdige kameraden van ROOD wegens "onoverbrugbare meningsverschillen". De breuk ontstond eerder toen bleek dat enkele Vladimirs, Jozefs en Nikita's binnen ROOD op hun zoldertje naar Marx zaten te bidden en daar was de SP niet blij mee. Want een beetje socialistisch lullen is prima, maar het moet niet te Stalin worden. De communisten zijn uit de club gezet, maar dat viel weer verkeerd bij de rest van de eerlijk-zullen-we-alles-delen-jeugd. Een onderzoek mocht niet baten en daarom eindigt de relatie nu in een scheiding. De jeugdige communisten moeten hun eigen studentenzolderkamertje huren in deze kapitalistische wereld en SPapa en mama vullen de vrijgekomen ruimte met een tweede leg: een nieuwe, nog op te richten, jongerenclub. Hopelijk functioneert deze nieuwe groep wel binnen het keurslijf van partij, want de jeugd is wel leuk, maar ze moeten niet te zelfstandig gaan denken.