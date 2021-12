Tragisch kerstverhaal met een kwispelend staartje. Een Duitser die vannacht vanaf een parking bij een pompstation bij Moergestel de A58 op rende om achter zijn uit de auto ontsnapte hond aan te gaan, werd door meerdere auto's over het asfalt gekaatst en heeft daarom de kerst niet gehaald. Vroeger zeiden we dan "Darwin Award" maar dat is ongetwijfeld kwetsend, en tevens in strijd met religieuze feestdagen die het ook al niet makkelijk en wel zo moeilijk hebben tegenwoordig. Maar er is ook goed nieuws: de hond, waar vannacht lang naar gezocht is in omliggende bossen, is gevonden onder de vangrail tussen de rijbanen. De dappere dienders van politie Tilburg en de verkeersregelaars van Rijkswaterstaat hebben het beestje uit zijn benarde positie weten te bevrijden. Die heeft een goede herder.