"Degene die hard roeptoeteren over sprookjes en idioten behoren zelf tot een kleine minderheid die zelf geen antwoorden heeft op de belangrijkste levensvragen."

Dat is nogal een stellingname. Dat is de ultieme arrogantie van de gelovige die de niet-gelovige meteen tot ketter uitmaakt en tot iemand die geen moreel kompas heeft en in een Sodom en Gomorrah leeft.

Wat moet ik uit jouw verhaal opmaken? Dat ik als ketter blij moet zijn dat er meer christenen zijn dan moslims? En dat we ten dode zijn opgeschreven of zo als er straks méér moslims dan christenen zijn? Dat we als heidenen jou en je mede-gelovigen nodig hebben of dat we je dankbaar moeten zijn? Dat mag je me toch eens haarfijn uit komen leggen hier.

Mijn tegenoffensief: we hebben het karwei dat met de Verlichting is gestart jammer genoeg nooit afgemaakt. We hebben God doodgedacht, vermoord, overbodig gemaakt, maar daar nooit de consequentie uit getrokken dat het dan als het om macht gaat afgelopen moet zijn met religieuze groeperingen. Iedereen mag geloven wat-ie wil, maar verder is het gelijke monniken gelijke kappen, zonder welke uitzondering dan ook. Een gelovige is niks méér dan een ongelovige, en is zeker geen beter mens met a priori betere antwoorden. Dat-ie zelf vindt betere antwoorden te hebben, soit, maar dat de samenleving als geheel dat zou moeten onderkennen, nee, dat is voorbij, dat moet onderhand eens voorbij zijn.

"Wij hangen het ware geloof aan, dus hebben wij een streepje voor op de rest van de mensheid", dat is waar uw argumentatie op teruggaat. Dat is waar de argumentatie van alle fundamentalisten op teruggaat.