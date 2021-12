En dat is precies mijn probleem ook. Ik kan niets meer horen of zien zonder echt ontspannen te luisteren of te kijken, steeds maar weer dat stemmetje in je achterhoofd over de discussie die er over is.

Waardenberg en de Jong, 'de slachter uit Schipluiden', altijd enorm van genoten hoe Waardenberg een grote bek heeft en volledig de vernieling in gemept wordt door de Jong. Ik kan er nu niet meer ontspannen naar kijken omdat ik bij het stukje 'is het een neger dan!' onbewust ga zitten denken 'kunnen de buren dit horen?', 'dit mag niet meer, hoe zouden Waardenber en de Jong er zelf over denken?'. En tegen de tijd dat ik er weer een beetje in zit is het stukje 'ik heb je wijf geneukt' alweer voorbij en heb ik niet kunnen genieten van een prachtig stuk fysiek cabaret.

En dat is volgens mij het enige doel van de hele Woke cultuur. Ontregelen. Zodat iedereen aan alles twijfelt, je altijd iets nieuws incorrects uit de mouw kan schudden om een ander mee te cancelen.

Zo kan er nooit een front ontstaan omdat iedereen te verdeeld is.