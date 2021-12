Ik denk dat alleen een volbloed autist het volgende kan opmerken:

Boven hun hoofd hangt een kerstballen constructie/kandelaar die , als je goed kijkt een wereldkaart vormt:

Ariane staat precies onder de werelddelen Noord en Zuid-Amerika, dus die trouwt met een Zuid-Amerikaan, Alexia staat een beetje onder het Midden-Oosten/Egypte/Israël, dus dat wordt een Oosterse Prins voor haar, en nu komt-ie: Amalia staat onder Rusland, dus die trouwt met een Rus!

Dit kan geen toeval zijn natuurlijk, want overal is over nagedacht op die foto.

Het enige is, dat honden altijd met hun reedt naar de camera gaan zitten, en net op het moment dat ze eindelijk eens een keertje een beetje vooruit keken, keek Maxima niet recht in de camera, maar naar de regie assistenten rechts van haar.

Maar goed, het was al met al de beste foto, en het volk vindt alles toch wel goed, want niemand gaat die foto een uur lang bestuderen met een loep.