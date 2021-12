Gezellig feestje op het paleis van de Koning die naar Griekenland op vakantie ging. "De fuif had zaterdag plaats onder twee open overkappingen die tegen een huis in de paleistuin waren aan gezet, die bescherming moesten bieden tegen de regen. Bronnen spreken De Telegraaf over een feest waar zo’n honderd man bij aanwezig moet zijn geweest. De RVD houdt het op 21 uitnodigingen, waar niet iedereen bij zou zijn komen opdagen. Het advies van het kabinet om slechts vier personen per dag te ontvangen, gold ook de afgelopen week rond de verjaardag van de prinses." Kijk. Als wij zo'n enorm paleis hadden en we werden 18 jaar, dan hadden we nog een veel groter feest gegeven en was er een privé-optreden van René Karst geregeld. Maar wij hebben niet zo'n paleis omdat we nou eenmaal niet de dochter van de Koning zijn. Was Claudia de Breij eigenlijk uitgenodigd?

Atje voor de sfeer!

cringe

Bonusquote

"De plek waar het feest werd gehouden blijkt te kunnen worden gerekend tot het onderkomen van het koninklijke gezin. „De koning heeft de minister-president laten weten dat het bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren in het eigen park.” Dit signaal aan Rutte heeft volgens de RVD betrekking op de manier waarop het feest is georganiseerd, inclusief het aantal gasten."

Kamerbrief!