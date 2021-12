The Who - Baba O'Riley

(Live at Hyde Park, 2015)

youtu.be/8c1hYO_BYHY

Vanaf dit nummer maakte The Who alleen nog maar hardrock. Keith Moon, de drummer van The Who, stelde voor om aan het einde van het nummer de muziek over te laten lopen in een soort polka-beat. Aangezien hij weleens met East of Eden heeft meegespeeld, vroeg hij Dave Arbus om viool te spelen. Tijdens optredens is het niet echt makkelijk om een geluidsband mee te nemen met de vioolmuziek erop (Daltrey: "Je kunt er nooit van losbreken"), dus verving Daltrey de vioolsolo live door een solo op de mondharmonica.