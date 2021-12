Verkeerde conclusie. Meer contacten leiden wel degelijk tot meer besmettingen maar het maakt voor de verspreiding niet zo gek veel uit als een of andere club met hooggeplaatsten of het koninklijk huis zich niks van de regels aantrekt. Het gaat per slot van rekening om het verminderen van het totale aantal contacten op miljoenen mensen en enkele honderden geven hierbij niet de doorslag. Het probleem is dat deze lui, doorgaans met een voorbeeldfunctie, het ethisch besef van een pinda hebben zodra er een eigen belang op het spel staat. Hun eigen belang is ook nog eens onevenredig klein (verjaardagje, trouwpartijtje, vakantietje, schranspartijtje) in vergelijking tot de veel grotere offers die vaak dezelfde lieden van anderen vragen. Dat is moreel verwerpelijk in onze cultuur.