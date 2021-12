Je moet niet overal iets achter zoeken. Niet alles is een complot. "Sometimes, a cigar is just a cigar,” Sigmund Freud once said. ... A cigar just being a cigar means it doesn't need to be a big phallic symbol or have a huge academic thesis written about it. In onderhavig geval gaat het om een betekenisloos WEF-tasje. That's all.