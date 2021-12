Afgelopen weekend hield DENK, een Turks-Nationalistische Erdogan-partij met een Marokkaanse partijleider, een online congres. Wij kaderden dat juichverhaal in een ingezonden brief van bezorgde DENK-leden, die bezorgd zijn over de (falende) democratie in hun partij. We kregen ook nog een aparte mail over de nummer 2 op de lijst voor de Haagse gemeenteraadsverkiezingen, Mohammed Ghay tevens fractiemedewerker van Farid Azarkan en (zoals hierboven te zien), geen vriend van de roze show. Wel van Erdogan, want hij noemt de Turkse dictator-president een "legende" omdat hij de Nederlandse ambassadeur uit Turkije wilde zetten.

Op 26 oktober j.l., wanneer Ghay op vakantie is in het Laagkoersende Liraland, schrijft iemand op zijn Facebook "Bassaha (wat 'geniet ervan' betekent in het Marokkaans - red.), groeten aan Erdogan." Daarop reageert Ghay: "Erdogan is een legend. Heb je dit meegekregen?'', en verwijst naar dit artikel van de Nederlandse Staatsomroep over de Onze Ambassadeur in Turkije. Die dreiging met uitzetting was vanwege Nederlandse kritiek op de Turkse omgang met dissidenten. En deze Mohammed Ghay, die al in de Tweede Kamer werkt, wil dus in Den Haag zelf ook volksvertegenwoordiger worden.

Zijn eigen reactie op de comment heeft hij inmiddels verwijderd, maarrr: GeenStijl heeft een screenshot bemachtigd. Zie onder. Ghay is overigens geboren en getogen in de Schilderswijk, waarover Maaike van Charante (@) toevallig vandaag officieel een droef boek heeft uitgebracht: Het Verdriet van de Schilderswijk.