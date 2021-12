We hebben een kabinet die meer dan een uur kan pruttelen bij een persco, maar toch overvolle ziekenhuizen heeft. Hebben ze enig idee dat ze hiermee echt niemand meer bereiken?!?

Het rapport Ongekend Onrecht is inmiddels een jaar oud. Slachtoffers hebben nog nauwelijks hun schade volledig in beeld of vergoed, de meest betrokken topambtenaren hebben een promotie gehad, en een strafrechtelijk onderzoek is nog niet gestart. Mocht u denken dat we een rechtsstaat hebben, dan bent u waarschijnlijk recent geflitst.