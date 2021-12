Wat eigenlijk nog het meest ironisch is aan dit hele gedoe over vluchtelingen is dat men zich kennelijk niet beseft dat we sinds ongeveer 2012 te maken hebben met onevenredig veel vluchtelingen uit Syrië. Laat dit nu net het moment zijn dat het lieverdje van veel reaguurders, Poetin, zijn bommenwerpers op steden in Syrië liet losgaan. Zullen we beginnen over Afghanen? Is het toeval dat deze volkeren op de vlucht slaan of hebben we daar zelf iets mee van doen gehad? Irakezen iemand?

Ach weet je laten we dat allemaal vergeten. Wat dacht je van hoe de Britten en Fransen (en Nederlanders en Duitsers en Belgen) eventjes heel Afrika en het Midden-Oosten hebben opgedeeld en uitgebuit.

Ik denk wel dat de meeste Syriërs en ander volk eigenlijk best wel naar huis wil. Ik bedoel. Ach ja, misschien heb je werk, of je hebt een uitkering maar je bent en blijft ontheemd. Maar ja, als de Russen en Chinezen roet in het eten gooien...