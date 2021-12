Vroeg in de pyjama want de kroeg is toch al dicht, met natte haartjes nog een blokje in de haard en dan zetten we de interactieve televee op Enschede FM, waar parlementerriër Pieter Omtzigt gaat praten, luisteren en antwoorden. Wij zijn altijd al fan geweest van underdogs met een beetje bite en Pieter is er zeker eentje van. Donderdagmiddag zagen we 'm nog hardop aan zijn voormalige partijbons Wopke Hoekstra vragen waarom hij jarenlang voor debiel werd gehouden inzake de toeslagenaffaire. Tegenwoordig doet ie alles zelf en omdat hij de allerkleinste fractie is, mag hij bij grote debatten altijd pas als allerlaatste. En zelfs daar zijn we hem dankbaar voor, want dat maakt het toch iets dragelijker om door ergerlijke eenpitters als Liane den Haan of Sylvana Simons te moeten zitten. Vanavond gaat ie het gesprek aan over zijn idee van een nieuw sociaal contract. Doorklikken op de livestream = meepraten. Doe 'm de groetjes, van ons.

"Als ware ik debiel"