Helemaal aan het begin van de pandemie, alweer laaaaaaaang geleden, dachten alle virologen dat Het Virus vooral werd verspreid via vieze vingers en grote druppels die in je ogen worden geniest. Dus maakten Rutte en Van Dissel er een hele show van om toch vooral elkaars handen niet te schudden (en altijd wassen die handen anders ga je dood!) en overal plastic schotten neer te zetten om druppels tegen te houden. Toen kwam Maurice de Hond gelijk hebben met zijn 'het zijn de aerosolen, stupid!' en daarna volgde ook de WHO met Maurice de Hond gelijk geven dat het de aerosolen zijn. De hele wereld weet nu: het zijn de aerosolen (Ventileren! Ventileren! Ventileren!). De hele wereld, behalve Nederland. Want in Nederland doen we nog stééds alsof Het Virus vooral wordt overgedragen als een gemiddeld buikgriepvirus en staat 'handen wassen!' nog stééds op nummer 1 van de 'verplicht dingen doen tegen Het Virus' die uw Rijksoverheid/RIVM/OMT telkens met u communiceert. Wat dus volkomen achterhaald, achterlijk, lachwekkend en ronduit debiel is. Het is bijna crimineel, zo dom is het. Want er is zelden iemand ooit besmet geraakt met covid door vieze handen. Wel zijn er heel veel mensen besmet geraakt, ziek geworden en gestorven door aerosolen in slecht geventileerde ruimtes, eventueel extra verspreid door fout werkende airco's van verpleegtehuizen. (Wat beslist niet de schuld was van een falend RIVM hoor!)

Roept Maurice de Hond dus al anderhalf jaar, en wij ook, en iedereen en z'n moeder eigenlijk ook. Zoals een veel geciteerde Amerikaanse hoogleraar die in een smullenartikel van RTL Nieuws het Nederlandse coronabeleid vakkundig sloopt als ware hij Pieter Omtzigt die de Belastingdienst sloopt.

Maarja, RIVM en fouten toegeven... Dat kan natuurlijk niet in Nederland Babyboomers Kabouterland.

Bovendien: toegeven dat het gaat om aerosolen (Ventileren! Ventileren! Ventileren!) staat gelijk aan toegeven dat niet het individu, maar de eigenaar van de te ventileren binnenruimte verantwoordelijk is voor virusbestrijding. En dat is erg lastig als je het individu in QR-ganzenpas wilt houden op anderhalve meter afstand met de juiste hoeveelheid aangejaagde angst om de massa's individuen een beetje gehoorzaam te houden.

Aangezien premier Jaap van Dissel en zijn uitvoerende macht Hugo de Jonge en Mark Rutte het de komende 67 jaar zullen houden op 'handen wassen en anderhalve meter afstand houden' doen we het zelf maar. Hieronder een TOP 10 TE NEMEN MAATREGELEN TEGEN CORONA, waarbij nummer 1 de belangrijkste maatregel is en nummer 10 de onbelangrijkste maatregel. Want iemand moet het doen.

En vergeet elkaar geen hand te geven, want dat kán gewoon. (Maar onthoud: na het poepen en plassen altijd handen wassen!)



1) VENTILEREN!

2) VENTILEREN!

3) VENTILEREN!

4) VENTILEREN!

5) VENTILEREN!

6) VENTILEREN!

7) MONDKAPJE DRAGEN

8) AFSTAND HOUDEN

9) NIET TE VEEL MENSEN BIJ ELKAAR

10) Handen wassen.