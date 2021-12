Build Back Better. We kennen allemaal het zinnetje omdat politici, globalisten en grootbedrijfsleiders wereldwijd de term hardop uitgesproken hebben. Maar wat IS het nou eigenlijk? Wat betekent "Build Back Better" na de pandemie? Gaat het om internationale duurzaamheid en klimaat, is het een streven naar betere welvaartsverdeling, behelst het een bepaalde blik op migratiebeleid of is het toch iets veel giftigers, namelijk een internationale agenda die drijft op de verwoestende marxistische moderetoriek van "inclusiviteit en diversiteit"? We weten het niet, en toch ook weer wel: het is al het voorgaande bij elkaar. Maar als je vraagt "Mogen we dat plan even meelezen, en wanneer zijn de democratische stemmingen over referenda over de individuele onderdelen?", dan blijft het stil.

BBB is namelijk niet uitgewerkt, het is een mindset - en niet eentje die in een concreet plan, met een tijdspad en meetbare doelstellingen is vastgelegd, laat staan in afrekenmomenten tussen burger en bestuur. Het is een ideaalbeeld van een kleine kosmopolitische wereldelite die - echt heel toevallig - precies bestaat uit mensen die heel goed weten wat goed is voor ándere mensen. Het is marketing van een wereldbeeld, op basis van PR-retoriek, verpakt onder een flinterdun laagje democratische illusie. Het is paternottisme.

Maar omdat het Build Back Better-mantra de suggestie wekt dat het een gekaderd plan is, zijn mensen nieuwsgierig geworden hoe dat plan er dan precies uit ziet. Maar dan blijft het dus stil, en zo heeft het de zweem van een complottheorie gekregen, en die zweem is daarna heel veel kracht bijgezet door bepaalde personen en politici die zéker weten dat het een complot is. Een complot tegen de burger, met name de blanke weldoorvoede westerse burger (m /v ).

Mevrouw van der Plas van BBB (de BoerBurgerBeweging, niet de BuildBackBetter-beweging) zei derhalve hedenmorgen tegen [even opzoeken welke ouwe D-66 sokpop op dit moment demissionair MinBuZa is] dat ze geen complotdenker is, MAARRRR wel eens wil weten wát er nou precies bedoeld wordt met dat hele BBB-geblaat, zoals in zijn brief (.docx) aan de Kamer omschreven stond:

Nou. Die retoriek eens grondig uitdiepen en kaderen lijkt ons een uitstekend verzoek van Mevrouw Van der Plas. Want het is geen complot. Maar met democratie, inspraak en transparant debat lijkt het ook allemaal weinig te maken te hebben. Bovendien, zo durven wij de stelling ook nog wel aan: er is geen publieke meerderheid voor een mindset die klimaat, migratie en quasi-marxistisch woke gelul Breedsprakig Bijeen Bindt.

Boven dit topic alleen de vraag van Lientje, het antwoord van D66 is eventueel hier terug te zien.