Het zou tijd worden dat roken verboden wordt. Nieuw Zeeland heeft ongeveer twee jaar geleden de meeste vuurwapens verboden. Omdat er een groot schietincident is geweest bij een m0skee.

-"The New Zealand ban on several types of previously legal firearms last year targeted an estimated 170,000 of the country’s more than 1.2 million legal guns with virtually no provision for grandfathering. Owners who did not elect to “sell” their often treasured family heirlooms to authorities– sometimes at comparatively paltry pre-set prices– faced a lengthy jail term if they did not comply.

Besides all centerfire semi-auto rifles, the prohibition covered lever-action, bolt-action, and pump-action rifles if they had a capacity of more than 10 cartridges– regardless if they were chambered in centerfire or rimfire calibers. When it comes to shotguns, pumps, and semi-autos capable of holding more than five shells were also banned.'-

Als we alleen kijken naar het aantal doden door gebruik van vuurwapens/ of sigaretten/, dan ligt een verbod op sigaretten eerder voor de hand.