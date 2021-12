Waardoor is Rembrandt zo goed?

Ten eerste natuurlijk zijn bekende stijl, het spelen met licht en donker, waardoor de aandacht gaat naar wat belangrijk is in de scène.

Maar het belangrijkste, zijn absolute beheersing om het menselijke in zijn portretten naar boven te halen. Je ziet een echt mens voor je, met pijn, emoties, verdriet, joligheid, schoonheid, berusting, ouderdom, jeugd, onschuld, alles.

Hij gebruikte veel zichzelf als model, vanaf een jonge flamboyante levensgenieter, tot een oude, moede, man.

Dit is fenomenaal.

Ook waren zijn vrouwen vaak onderwerp van zijn portretten, en natuurlijk scènes uit de bijbel, maar dan in een Hollandse 17e eeuwse setting.

Hij kocht een overdaad aan dure requisieten zoals veren, helmen, wat niet al, om ook deze stillevens zelfs echt leven in te blazen.

Rembrandt is gewoon niet te onderschatten.

Inderdaad, zijn schilderijen zijn heden ten dage aan de donkere kant qua kleur, waarschijnlijk door de natuurlijke oliën en vernislagen die gebruikt zijn.

165 miljoen is in dit opzicht helemaal niet duur.

En zoals hier ook al vaak gezegd is, ook gewoon een goede investering.

Behalve natuurlijk wanneer het een fake is, of door een leerling geschilderd, maar dat zal wel goed gecheckt zijn inmiddels.