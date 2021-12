De munten zelf bestaan niet, jouw "wallet" bestaat puur uit wat cijfers in een gedecentraliseerd grootboek waar al die wallets in worden bijgehouden. Het enige dat je nodig hebt om te bewijzen dat jij de eigenaar bent van een wallet is de private key, zeg maar een heeel lange PIN. Die kan je op zoveel plekken opslaan als je zelf wilt. Uitprinten en in een kluis leggen, in een foldertje op je computer opslaan, in een notitieboekje in je telefoon... het is alleen wel zaak om dat veilig te doen want wie de private key steelt kan bij jouw munten. Daar zijn die hardwaredingen voor: je kan de key er in opslaan waarbij het (in theorie) onmogelijk is om hem er uit te pulken zonder een PIN te gebruiken, een korte die jij wel kan onthouden.