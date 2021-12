Sorry hoor maar dit klinkt toch gewoon als Fleur Agema met autotune? En dan gaan WE dus niet winnen want die zingt voor de verkeerde partij. Hahaha lachen met ons. En dat terwijl Trump BIJNA DOOD WAS. Volgens CNN, die zelf bijna dood zijn sinds Trump weg is. En de Tweede Kamer is ook al stuk, want die willen het niet over de allerbelangrijkste vraagstukken van deze tijd hebben. En in de Forumbunker hebben ze nog wel de trollenmachine aangezwengeld om zo veel mogelijk retweets en likes te harvesten voor de Heilige Leider. Die overigens in Frankrijk is/was, en moest je daar geen Pass Sanitaire hebben om zelfs maar een flesje rood uit de LeClerc te kunnen trekken, laat staan dat je die mag chambreren in een hotelkamer voordat je gaat dineren? Dus: heeft Baudet een herstelbewijs (nee, want naar eigen zeggen nooit getest), heeft ie een valse coronacode gekocht (mag niet van Ferd, dus boeiuh), of.... is Thierry toch gevaccineerd en zo ja, zou dat dan verklaren waarom ie zich als een bepaald Duits bedrijf klinkt en de joden het niet zo op hem hebben? INTRIGES! Gelukkig hebben we het Songfestival nog om naar uit te kijken...

Eerste reactie van Toto op S10

Een ander mopje muziek

Nog een valse noot over de veiligheid van Wilders

Pardon?