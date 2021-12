Bedrijven... ja die weten het altijd beter, vooral omdat daar geld aan te verdienen valt aan het laagje Waltisniet deug-moraal.... En Duitsers ook. Duitsers zijn ook gewoon keigoed. "German test case, how do they always find the best ways?" The Dutch, Is this Welfare

www.youtube.com/watch?v=ZnEybtM_MYY

Enige tijd geleden uitgebracht:

De zwarte dood - Dick Harrison (kan die man verder ook niets aan doen... leuk boek met bekende materie. Mooie samenvatting).

Yersinia Pestis. We weten nog steeds niet precies hoe dat beest in zijn werk gaat.

Maar goed, met covid19 weten we echt gewoonweg alles! Ja toch, want we leven in de 21e eeuw en wij zijn gewoon keigoed, beter dan iedereen daarvoor, inclusief Jezus en Mohammed. En Drost heeft het ontdekt (ook Duitser) en daarom is hij ook keigoed. Vanwege zijn keigoedheid kreeg ie een Duitse medaille.

Zo en nu niet zeiken, op naar het German Weihnachten Hammer-SpritzFest!