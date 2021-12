Sinds enige tijd is de vuilcontainer bij ons in de buurt alleen te openen met een pas die alleen in een radius om je woonadres geldig is.

Op zich niet zo bezwaarlijk maar hondenbezitters die met een poepzakje lopen en de pas zijn vergeten mee te nemen of uit een andere buurt komen waardoor hun pas niet werkt gooien nu de poepzakjes maar op of bij de container.

Een berichtje naar de gemeente werd beantwoord met de tekst dat de beantwoorder ook een hond had maar dit zelf nooit deed. De eigenaar van de hond zou gewoon zijn pas mee moeten nemen of het in een container in zijn buurt gooien.

Mijn verzoek om bij containers ook vuilnisbak voor hondenpoepzakjes te plaatsen kon daarom niet worden behandeld.

Als dat het niveau van de gemeenteambtenaar is en er blijft gewoon niet gehandhaafd worden zal dat probleem met dat karton ook gewoon blijven bestaan.