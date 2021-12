We zijn inmiddels een dag verder, maar nog steeds niet bijgekomen van de Saudische shitshow van gisteren. Des te meer we lezen, des te minder we snappen. Want waarom krijgt Max alsnog tien seconden straf terwijl de data toont dat Hamilton met zijn gas zat te kloten? Dan kan Lewis wel klagen dat hij geen info van het team had dat Max voorbij liet, maar als onze knieler voortaan niet meer durft in te halen without consent dan moet hij een andere sport gaan zoeken. De race in zandbakistan zorgt er in ieder geval voor dat alle F1-fora definitief zijn omgedoopt in een intense stammenstrijd tussen de Max- en Lewis-fans, al krijgt de eerste groep nog wel de kans om Max in Hamiltons thuisland uit te roepen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar. Toto en Horner wijzen met stellige en beschuldigende vingertjes naar elkaar en Red Bull gaat in beroep, want de politieke strijd in het paddock is nooit demissionair. En zo ruziet de sport zich naar het volgende vreselijke Midden-Oosten-baantje, waar de apotheose van deze titanenstrijd plaatsvindt. Gelijke punten, gelijke kansen en een rivaliteit op het kookpunt. Uw deskundige voorspellingen mogen in de reaguursels, laat die F1 Endgame maar komen!

Ondertussen in het constructeurskampioenschap

Michael!

Zeer waarschijnlijk

Toto wahr sehr Böse