Nou. Stond de zingende kinderbueno Lil' Kleine toch zomaar een keer aan de andere kant van de klappen. Horloge weg. Een soort Casio W-59 van de kermis, maar dan een Patek Philippe 5711 van 110.000 euro. Het is trouwens niet eens bekend of het geboefte het horloge wel in het bezit heeft, want Lilletje pleurde het ding tijdens de beroving een eind weg. Desalniettemin is de politie op zoek naar de werkschuwe mijnheren in bovenstaande video. En geen gemaar dat snuifbeertje een onhebbelijk ventje is, gewoon met je vette poten van andermans spullen afblijven. Signalement is trouwens weer lekker overduidelijk dus succes met speldzoeken in de hooiberg.