: Zo'n wagen kan ik beter begrijpen. Omdat daar nog iets van een relatie bestaat tussen de prijs en kosten om het ding te maken. Plus dan koop je een weergaloos machien dat ook dingen heel erg veel beter kan een gemiddeld machien. En er niet alleen maar interessant uit ziet. Vind Philipe Patek's overigens ook echt niet mooi, net als de meeste Rolexen. Maar dat is natuurlijk subjectief en persoonlijk. Dus dat moet iedereen vooral lekker zelf weten. Richard Mille begrijp ik beter. Ahja, smaak. Een Horloge van 2 ton gaat je echt niet mooier of beter de tijd vertellen. Iets met vorm boven functie. Bij een dik horloge gaat het meer om exclusiviteit. Iets waar ik totaal niet gevoelig voor ben. Je betaalt niet voor de functie of de waarde van het "ding". Maar voor de heb factor, en de kunstmatige schaarste die gemaakt is door de fabrikanten. Dus ja, een Ferrari begrijp ik beter dan een dure klok. Hoewel ik zelf gevoeliger ben voor de "puristen" wagens zoals bijvoorbeeld een Lotus Emira, of een Porsche Boxter Spyder, of een Alpine. ( niet te verwarren met de Alpina) Ik ben geïnteresseerd in de ervaring/beleving. Niet in de specsheet, of hoe zeldzaam iets is. Afgunst, mwa. Het gaat goed met de blubbertjes. Woon in een droom huis, we hebben hier onze droomauto's op de oprit staan. En werken in onze droom baan. gezond, mooie kindjes die het goed doen. Een lief hondje. Vakantiehuizen om uit te kiezen waar we heen willen. En een rijk en gezond sociaal leven om ons heen met nog veel meer mensen die met "dezelfde problematiek" zitten. Ik ben heel erg van het leven en laten leven. Is juist mooi. En wil vooral aankaarten dat ik het sneu en bizar tegelijk vind dat mensen met dergelijke klokken kennelijk niet meer veilig over straat kunnen. Dat is eigenlijk vooral mijn punt. Merk op dat 3 zinnen gingen over mijn persoonlijke opvatting dat het vaak wel een beetje patsers zijn. En dat ik die voorliefde voor een bizar overpriced stukje metaal om je pols niet zo begrijp. Die naast uitdragen dat het goed met je gaat op financieel vlak niet zo heel veel bijzonders aan je leven toevoegen. Dus ja, koop dan een goeie wagen. Heb je meer plezier van. En als je een beetje in de exclusieve wagens sfeer blijft hangen kun je daar ook nog een paar centen mee maken ook nog.