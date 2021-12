Even over die vlag. Er zijn bedrijven die hun relaties zo rond kerst een kistje met drie flesjes wijn ofzo sturen. Want die klanten brengen dan toch misschien wel €40.000 euro omzet elk jaar in het laatje. Heb in Utrecht lang geleden eens een nieuwbouwwoning gekocht voor €390.000. Dat is in mijn beleving dan zeker een stuk of 30 mooie flessen wijn waard. Maar nee, we kregen bij de oplevering de meest goedkoop mogelijke Nederlandse vlag die we konden plaatsen in de -gratis- door de projectontwikkelaar aangebrachte vlaggenhouder aan de voorkant van het huis. En ja, dit is echt waar.