Kijk de vvd eens modern zijn mensen! Omdat leugenaar wachtgeldgraaier klaploper nietsnut slappeling wanbestuurder kloteklapper baantjesmolenaar Peter Rehwinkel (dossier) een boekje moest verkopen, ontstond er de afgelopen dagen in de 'show''biz''media' van Nederland een relletje over Onze Kroonprinses Amalia. Als die namelijk met een vrouw gaat trouwen, moet de Tweede Kamer daar haar goedkeuring aan geven, net als als ze met een man gaat trouwen, trouwens. En nu suggereert Rehwinkel op basis van antwoorden op Kamervragen over het homohuwelijk uit 2001 (!) dat de Kamer dan dwars zou kunnen gaan liggen. Het sneue is: daar was destijds ook al enige ophef over, en toen concludeerden juristen ook al dat de troonopvolger zonder problemen met iemand van hetzelfde geslacht kan trouwen. En de kans dat de huidige regering of Kamer dwars gaat liggen bij een huwelijk van Amalia met een meisje, alleen maar omdat het een meisje is, is nul. Dat weet de vvd ook wel, sterker nog, waarschijnlijk weet de vvd ook al wat de minister-president, die van de vvd is, gaat antwoorden op deze Kamervragen, maar ja. De Tweede Kamer is wel weer lekker hard aan het werk voor de Vrijheid Om Jezelf Te Zijn. Spannend zeg.