De Corona gaat nooit meer weg. Tijd om er mee te gaan leven. Ziekenhuizen moeten niet meer zo janken en paal en perk stellen: we stellen geen enkele zorg meer uit behalve corona zorg. En die doen we alleen nog in aparte corona hotels. Met wat longartsen en begeleiding. Hadden we een jaar eerder al moeten doen. Je zou toch goddomme echt een zware ziekte hebben en niet meer aan de beurt komen.