Nu het openbare leven langzaam maar zeker tot stilstand komt wordt pas duidelijk hoe groot de ravage is in evenementenland. Nu moeten alle creatieve kampioenen met hun wijsheid, gezelligheid en knutselcursussen thuis in bed blijven ruften. Die twee grijnzende dieren op de foto hierboven, dat zie je zo, die hebben het zojuist al extra gezellig gehad. Maar ja, over negen maanden, dan begint de ellende. Enfin, hieronder een greep uit de afgelastingen, het is afgrijselijk.



1. Officiële opening van dorpscafé De Steeg (Haarsteeg): afgelast

2. Bingo's in ontmoetingscentrum De Vlieren in Breda van de agenda gehaald

3. Veilig Verkeer NL afdeling Heusden zet een streep door de opfriscursus senioren

4. De jubileumshow van de Enschedese gymnastiekvereniging Sportlust gaat niet door

5. Gezellige seniorenmiddag CKB Bergen op Zoom afgelast

6. Bierevenement Tap 100 Purmerend afgelast

7. Raadsinformatieavond over afkoppelen van regenwater Waalre afgelast

8. Anton Pieck-verzamelbeurs (vol Efteling-snuisterijen) afgelast

9. Internationaal hondenevenement Overdinkel afgelast

10. De receptie voor Ricus Tiekstra, tot voor kort raadsgriffier bij de gemeente Moerdijk en 40 jaar in overheidsdienst, is uitgesteld

11. High Tea 's-Gravendeel voor vrouwen met kanker: afgelast

12. Jaarlijkse musical van leerlingen van het Maurick College Vught verplaatst

13. Vrijwilligersdag middelbare school Het Noordik in Almelo afgelast

14. Bridgeclub Fijnaart schort bridgeavonden op

15. Internationale expositie Sustainable Plastics & Materials Expo in Emmen uitgesteld

16. De meet & greets van Britt Dekker met haar fans gaan niet door

17. Bodemnetwerk heeft het bodemcafé in Hoogeloon afgelast

18. Literaire avond Café Livre Breda rond Grand Hotel Europa krijgt alternatieve datum

19. Health Valley Event Nijmegen afgelast

20. Inloopochtend van het Vicki Brownhuis in Bernhoven gaat niet door

21. Evenement Vught Digitaal in ontmoetingscentrum DePetrus gaat niet door

22. Spinningmarathon Raamdonksveer verzet

23. Open dag Severinus in Veldhoven gaat niet door

24. Kranslegging Purit Monument in Klazienaveen afgelast

25. Helaas, geen Avond Mantelzorg en Levenstestament in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk aan de IJssel

26. Ontspanningsmiddag in De Cammeleur (Dongen) afgelast

27. Open dag van Woonzorggroep Samen Schagen gaat niet door

28. GroenLinks-congres in Den Bosch: afgelast

29. Netwerkevenement WaarkZat te Appingedam afgelast

30. Paasviering van de Parochie Edith Stein in Novalis afgelast

31. Stadsdebat 'Wij Ouderen Willen' in de Stadsbieb Den Bosch uitgesteld

32. Viering van de start bouw Grote Zeeheldenbuurt Vught uitgesteld

33. Bijeenkomst van de Stadsraad Domburg gaat niet door

34. Interactieve avond Korenbeurs Made met Klaas Dijkhoff geannuleerd

35. Open Dag Huize Elisabeth Vught geschrapt

36. De Bouw en Agri Vakdagen 2020 in Ede zijn verplaatst

37. Vrijheidsconcert in Coevorden afgelast

38. Open Dag Reumazorg Goes afgelast

39. Indian Colour Festival in Amstelveen uitgesteld

40. Feestelijke opening hybride OK in het Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom afgelast

41. Sociale markt Etten-Leur verplaatst

42. Soul City Eindhoven gaat naar 'later dit jaar'

43. Vakbeus Technishow uitgesteld

44. Alzheimer Café Roosendaal is afgelast

45. HipHop Hooray Eindhoven afgelast

46. Kingsworld Den Haag gaat niet door

47. Gezondheidsmarkt Tiel afgelast

48. Informatieavond van Glasvezel Buitenaf in het Veerhuis in Oud Gastel gaat niet door

49. Seniorenmiddag Kiwanis Almere ook afgelast

50. Informatieavond Bredase Energie Coöperatie in multicultureel centrum De Dobbelsteen geannuleerd



(onder meer via, bedankt he)