: In de wetenschappelijke artikelen die uitgekomen zijn is de kans van iemand die op een natuurlijke manier immuun geworden is van de alpha variant geen of minder symptomen hebben bij besmetting van de nieuwste delta varianten. We zijn er pas 20 maanden in dus er is nog veel onderzoek te doen door de wetenschappers hoelang natuurlijke immuniteit is. Het is wel langer als de mRNA en vector vaccins. En de effectiviteit van het dode virus vaccin weten wij ook nog niet op lange termijn.