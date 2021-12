Er was een tijd, niet eens zo heel lang geleden, dat december een maand van verrukking was. Van cadeaus en spijzen, van samenzijn en gezelligheid, van Sinterklaas en de Kerstman. Vandaag is december begonnen. Het Sinterklaasfeest is nagenoeg de nek omgedraaid )door slecht geïntegreerde Ghanezen en linkse randstadmediaaltjes) en bijna vervangen door - ghe - Black Friday, het kerstfeest moet ook kapot (van Brussel) en de rest van alles dat gezellig en saamhorig was, wordt deze geofferd op het altaar van Mark & Hugo, die van de coronakruistocht een bedevaart voor hun eigen ijdelheid hebben gemaakt. Maar voordat we vervallen in 'vroeger was alles beter'-retoriek, blikken we beter vooruit naar 'in de toekomst wordt alles erger'. De Hoogbejaarde Bijbaantjeskamer voor Zwaarlijvige Vaccinplicht-Lobbyisten heeft dinsdag namelijk ingestemd met uitbreiding van de boze QR-droom naar zo'n beetje bijna alles met een voordeur. En dan bedreigt het CDA de bevolking ook nog eens met nog vier jaar van de ongeneeslijke Hugo-variant.

Terwijl groene vinkjes van die slaven-codes geen enkele garantie geven tegen besmetting, zeker niet in een land dat onderaan bungelt met boostershots tegen doorbraakbesmettingen, waar de krappere sluitingstijden van de """avondlockdown""" zorgen voor veel grotere drukte tijdens de overdagopening. Maar goed, daar kan de Kamer dan vanmiddag weer enorm kritisch & daadkrachtig over doen. Want deze december krijgen we alleen maar "Ontwikkelingen rondom het coronavirus" in de neutraal gekleurde schoen dan wel onder de FEESTBOOM. De eerste donkere dag van december begint om ongeveer 15u30, in de tijdelijke koelcel buiten het echte Kamergebouw. Enige lichtpuntje: Martin Bosma, en niet die afgrijselijke kartel-roetveeg, is de hoofdpiet vandaag. En iedereen die zich zonder naar zijn scherm te schelden door het betoog van het kleine Dwang66-korporaaltje Jan Paternotte heen slaat, krijgt een extra handje pepernoten. Stream & livetweets na de breek.

Reminder van eerder vandaag: De EU wil dus een vaccinatieplicht.

Update: Toch Bergkamp. ALWEER EEN CORONALEUGEN:

