Gevonden op het Albanese (waar onze Incel des Vaderlands onlangs nog was om over de uitbreiding van de EU te praten) Balkanweb.com. Een bindende richtlijn (pdf) voor de hele diverse inclusieve lhbtiqhr+++ letterbak-samenleving (beter bekend als De Omvolking) die Europa moet worden olv Ursula & Frenske "diversity or war" Timmermans. Guideline is getiept door Helena Dalli, en die kennen we nog als Miss Malta 1979 (foto opzoeken - red.) Het is de welbekende riedel waarmee Het Avondland zich al jaren de moreelhistorische put in praat. Kerst is FOUT, dat wordt The Holidays. Dames & heren mag ook niet meer. Politiemannen tegen politemannen zeggen is een misdaad tegen de menselijkheid. Bejaarden zeggen mag ook niet (ouderen). Op stockfoto's van schoolklassen mogen niet alleen maar witte handen te zien zijn en iedere Albanees moet op vrijdagmiddag met de regenboogvlag (die nieuwe) door de straten van Tirana wapperen, want anders krijgen ze die miljarden uit Brussel (nu ja, uit uw poeplap dus) niet. In de verte (Moskou) lacht een Vladimir...

