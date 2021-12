Vergeet het NK Hertjeroep, het WK Damesvissen en het NK Fierljeppen. Er is een nieuwe troefkaart voor op de erelijst, het eerste opscheppertje voor als kleinzoon Mohammed over vijftig jaar vraagt of opa nog iets heeft bereikt. Dacht het wel gek, opa is Nederlands kampioen Plasje Springen van het coronajaar 2021. U hoeft er niet veel voor te kunnen, behalve een absolute winnaar te zijn. "De jury, bestaande uit zes boswachters, bekijken alle filmpjes en let daarbij op enthousiasme, de hoogte van het opspattende water, moddergehalte, viesheid, stamp- en springskills en originaliteit." U moet vooral lekker vies zijn, of dat in ieder geval durven te worden. En dan die prijs: "Een privé-excursie van een van de boswachters door de natuur." God waar is die camera, we staan te springen.