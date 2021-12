Goedemorgen & Happy New Month allemaal. Het is bewolkt en er zijn perioden met veel regen. Later in de ochtend neemt de regen wat af, maar na eventuele zonneschijn komt altijd weer regen. Verspreid over het land komen buien voor. Het is onstuimig; op de Waddeneilanden kan het stormachtig waaien. Het wordt niet warmer dan een graad of negen. Donderdag wordt het kouder met veel regen, voornamelijk langs de kust. Naast de regen is ook hagel en natte sneeuw mogelijk. Landinwaarts bewolkt met een niet geringe hoeveelheid regen. Vrijdag is het fris met in de middag veel regen. Ook tijdens het weekend is het fris met veel regen. De neerslag kan een winters karakter krijgen, maar reken niet op een wit landschap: voornamelijk valt er veel regen. Ook na het weekend regen. Einde weerbericht.