Hopelijk het vrouwtje dat dat zo leuk aan tafel zit.

Bizar dat de MP denkt dat het OK is zo gekleed te gaan als volwassen vent in een topfunctie en als paradepaardje van de partij.

Het was een verademing na houten Klaas Balkenende die al rood aanliep bij het ene losse knoopje van Katje Schuurman en als een ledepop bij Bush op bezoek ging, uhuhuhuh. Rutte is wel versleten zo na het geblunder met PVV en jaren met CDA.