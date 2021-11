Hebt u ook wel eens het gevoel dat u er niet bijhoort? Dat u dingen voor Jan Joker zit te doen, voor de katseplasser? Dat u - na 15 minuten met de vingers knippen - chateaubriand met gesauteerde oesterzwammen hebt besteld, maar spek en bonen krijgt voorgeschoteld? Ja natuurlijk hebt u dat, u bent namelijk Nederlander, en in Den Haag trekken ze zich geen ene jota van u aan. Wat lul je? Betalen zul je! staat in de Plenaire Zaal naast Glas. Plas. Was. En u kunt ze helemaal niks maken, want ze zijn lekker demissionair en u bent Jan met de Korte Achternaam. Welnu, u hebt familie, in Den Haag nog wel. Pieter met de Korte Achternaam & Wybren met de Korte Achternaam!