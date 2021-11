In mijn (rustige) straat zijn 2 (twee) elektrische laadpalen. Die zijn continu bezet. Dag & nacht. Andere laadpalen bevinden zich in straten die ik niet eens tot mijn eigen buurt reken. En die zijn óók continu bezet. Zo lang dit de praktijk is, en zo lang je in landen als bijvoorbeeld Frankrijk nog steeds maar mondjesmaat elektrieke laadgelegenheden kunt vinden, is er geen haar op mijn hoofd die de aanschaf van een EV ook maar zal overwegen. Nog afgezien van de nog altijd veel te beperkte actieradius van een EV, én de hoge prijs. Want voor een béétje elektrische cross-over of SUV zit je qua dokken minimaal al gauw aan de halve ton & veel meer.

Ik vind het waanzin om een halve ton - of meer - aan een auto uit te geven als je voor 15 mille al een heel fatsoenlijke (gebruikte) auto hebt waarvoor je je niet hoeft te schamen.

Hier in 020 is dat zwarte soort van golf-karretje, de 'Biró', heel populair. Vooral bij gearriveerde D66'ers en GroenLinksers, want die kunnen het betalen. Ik zou best in zo'n soort elektriek vehikel door de stad willen rijden, ware het niet dat je voor zo'n rijdend politiek correct statement een fucking 15 mille moet neerleggen. En da's dan de vanaf-prijs ook nog.

Voor die prijs heb je een ruime, comfortabele en goeie tweedehands SUV of cross-over met weinig kilometers. Zonder laadpalen-stress. Op benzine. Doe mij voorlopig zoiets nog maar.