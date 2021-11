Alweer dalend gezichtsvermogen gedaald, vandaag door kil mistig herfstweer. Verdorie, er wordt ons ook bij GeenStijl helemaal niets bespaard. Ook binnen is het kil in mijn energie label D huurflat, waar al voor de 3e keer in anderhalf jaar tijd veel verbouwingsherrie is zonder dat de woningen van het gas af gaan of energie verduurzaamd naar label B of A worden. Dus blijven stoken en koken alsof het 25 jaar geleden is. Wel via de verhuurdersheffing, ik zonder de sigaar uit eigen doos huurtoeslag ontvangen, dankzij VVD'er Stef Blok extra belasting betalen aan Stef Blok, die graag voor Sinterklaas speelt voor Shell en andere rijke kindertjes. Extra belasting betalen voor... uhm voorlopig nog niets. Het is koud, mistig en moet vandaag weer flink stoken, dus doe ik dat maar weer, ook hier bij GS. www.gelderlander.nl/arnhem/tienduizen...