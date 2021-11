Mocht u heimwee hebben naar simpelere tijden, dan hebben we goed nieuws voor u: de koude oorlog is weer helemaal terug. Dit weekend waarschuwde de Verenigde Staten het arme Europa voor een aanstaande Russische inval. Want satellietbeelden tonen best veel troepen bij de Oekraïense grens en we weten allemaal dat in die vrachtwagens een kleinere vrachtwagen zit, waarin weer een kleinere vrachtwagen zit, enzovoort, dus eigenlijk staat er een enorme legermacht bij de grens. De opbouw zou de voorbereiding zijn voor een aanval vanuit Rusland, via de Poetin-vrienden van Belarus en vanuit het eerder veroverde De Krim. Moskou ontkent de beschuldigingen uiteraard en vindt de Amerikanen maar een stelletje leugenachtige ophitsers die zelf spanningen veroorzaken met hun militaire oefeningen (vrije vertaling, red.). Aangezien de eventuele Russische aanval volgens de yanks voor deze winter gepland staat, hoeven we in ieder geval niet lang te wachten om te zien wie er gelijk heeft. Voor het geval driepriks Poetin en neverstopping Biden dit gekibbel enorm laten escaleren geven we toch het advies van onderstaande schildpad nog even mee: "When you see the flash: duck and cover!"