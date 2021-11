De logica van dit alles is ver te zoeken.

Op zo'n testlocatie is juist de kans dat je besmet raakt vrij groot, schat ik in.

Net zoals vroeger het bezoeken van wachtkamers en ziekenhuizen.

Maar goed, iedereen komt gewoon binnen in de supermarkt, en ook de bus en metro, maar bij de Gamma of H en M moet je een groen vinkje laten zien.

En wat is het voordeel om de supermarkt om 20.00 uur dicht te gooien?

Ik bedoel, dan heb je per uur dus een grotere dichtheid van klanten, i.p.v. een spreiding.

Wat me wel opvalt weer van de bejaarden: gaan ze pop het drukste moment van de dag naar de supermarkt.

En iets anders: het vaccin is dus geen wondermiddel, ook al helpt het behoorlijk.

Er is dus een boostershot nodig. Blijkbaar begint dat in januari 2022.

En dan? dan nog zullen er coronadoden blijven vallen, en dan nog zal het nooit totaal uit te roeien zijn. Nu gaan ze dus langzaam beginnen te praten over het vaccineren van kinderen.

Daarna is het verplicht, anders mag je niet naar school.

Krijgen de wappies, c.q. complot-theoristen toch nog gelijk eigenlijk, met hun -1984 was a warning, not a manual- insteek.