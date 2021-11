En dan nu eindelijk even een momentje tijd voor de overweldigende krankzinnigheid van de tijd en de deplorabele staat van het rechtspopulisme in Nederland culturele en publieke kwesties die er wérkelijk toe doen in de grauwe nadagen van november. Met vanavond voor iedereen een vrije keuze: FvD-Kamerlid Freek Jansen die in blackface als Zwarte Piet achter zijn bebaarde partijmijter aanhobbelt over de daken dijken van Volendam, of de reprise van Ongehoord Nederpiet Diego die een nieuwe aflevering van Benidorm Bastards MediaPark Boomers heeft gemaakt. Persoonlijk gaan wij echt wel voor het Sinterklaasjournaal van Baudet maar dat is puur een keuze op productiewaarde. Eigenlijk snappen we niet dat Arnold Karskens niet als Partij Zwartboek in de Tweede Kamer zit, en het Forum voor Mediacratie nog geen publieke omroep is. Maar wij begrijpen wel meer niet, tegenwoordig. Wat we wél weten, is dat je bij de deur van dit Stamcafé geen QR-codes hoeft te tonen omdat iedereen welkom is - behalve boa's met een kopvod want we accepteren geen enkel gezag, van een fopdiender met een moslimvlag. Gratis pepernoten op de bar en aan de stamtafel kun je jezelf naar mindfullness LEGO'en. Of pak het prachtige openhartige sprookjesboek 'Komt een prinses bij de psycholoog'. Die ene schoen bij de haard is overigens van onszelf. Niet in pissen AUB.

Collega gezocht