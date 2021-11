Ons kabinet klaagt over nepnieuws, maar slingert dat zelf de wereld in

Afgelopen dinsdag trok Hugo de Jonge ten strijde tegen het Oostenrijkse 2G-beleid. Nederlandse ongevaccineerden mogen skiën, dat is een grondrecht! Donderdag de elfde van de elfde ging het carnaval los in Oeteldonk. (2020 begon met Italiaanse skivakanties gevolgd door carnaval.) Vrijdag kondigde Hugo een lockdown aan met aansluitend zijn eigen 2G-beleid.

Hoe het vandaag echt zit met positieve testen, weet niemand. De GGD is overbelast, en heeft een storing . Het getalletje wat vandaag in het nieuws is, is weer te laag, elke keer als het echt fout gaat, lukt het de GGD niet meer correct regionale cijfers op te tellen tot landelijke cijfers. Yeah right! De eerste stap bij crisismanagement, heldere betrouwbare en actuele informatie, faalt.

Het lukt niet iedereen meer om een testafspraak bij de GGD te maken; bel 's middags maar terug. Zelfs mensen die positief getest zijn, worden helaas later gebeld. Gezien de steeds veranderende isolatiemaatregelen, geen overbodige luxe. Het systeem dat je bij klachten je laat testen, en indien nodig in quarantaine gaat, is kapot. Van bron- en contactonderzoek kunnen we alleen dromen.

Positieve testen zit sinds 4 oktober in de lift, niet een rechte lijn, maar zo'n mooi bochtje, voor wiskundigen herkenbaar als de exponentiële functie, afgetopt toen de GGD vastliep. Het grondtal is het reproductiegetal, nu 1,21. Elke vier dagen 21% extra corona. Dit getal zit sinds 23 september boven de 1, is helaas pas na twee weken berekenbaar, dus we wisten ALLES sinds 7 oktober.

Bijna twee maanden kon het demissionaire kabinet bijsturen zonder paardenmiddelen zoals vaccinatiedwang of lockdowns, maar het lukt ze niet. Ze krijgen maar niet gecommuniceerd dat maatregelen alleen goed in samenhang werken. Mark en Hugo zijn niet meer onze leiders, want het lukt ze niet meer ons te overtuigen. Wat de samenleving niet oplost, mag het ziekenhuis doen.

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis steeg van 324 op 25 september naar ruim 1500 nu. Een verviervoudiging in anderhalve maand. De IC zag een stijging vanaf 139 op 16 oktober naar meer dan 367 gisteren, vandaag wordt nog geteld. Een verdrievoudiging in een maand. De intensive-care ziet normaal patiënten in enkele dagen vertrekken. Coronapatiënten liggen er weken.

Drie verschillende harde indicatoren laten al anderhalve maand zien dat het fout gaat en nog fouter zal gaan. Het kabinet kwam 11 oktober 2021 met een handreiking goed ventileren, terwijl de gasprijs verdubbelde. 2 november pruttelde het kabinet nog een paar maatregelen waar ik in de grafieken echt nul komma nul effect van kan terugzien.

Het kabinet investeerde 500 miljoen in extra IC-capaciteit (PDF). De IC-capaciteit daalde. De eerste golf duurde twee maanden, dat kan de zorg nog opvangen door af en toe niet te slapen. Deze ellende duurt nu jaren, 4 op de 10 IC-verpleegkundigen heeft angsten, depressies of PTSS. Hugo heeft de bedden, maar niet de poppetjes. Duizenden hartpatiënten worden niet meer geholpen.

Lees het Zwitserse kaasmodel eens, zoals ieder technisch veiligheidsplan in elkaar hoort te zitten. Geen enkele maatregel is perfect. Perfectie bestaat niet in de medische wetenschap, niet in de techniek of in menselijk handelen. Vaccinatie, ventilatie, afstand, thuiswerken, testen, afvallen, handen wassen, mondkapjes hebben allemaal hun remmend effect, we hebben ze ALLEMAAL nodig.

Binnen een crisis moet je niet eindeloos overleggen wat het meeste effect heeft. Je moet niet gaan onderhandelen of een kroeg om 19:00 of 18:00 dicht moet, dat is gelul in de marge. Je moet ook niet elke dag een paar maatregelen lekken om zo de samenleving te polsen. Bij elke dag vijf procent extra besmettingen en IC-opnames moet je niet weken twijfelen. En-en is het juiste antwoord, niet of-of.

Steeds een andere pakket van maatregelen en andere regels wie net wel of net niet in isolatie moet, geeft vooral verwarring. Daarbovenop kwamen aperte leugens van Mark en Hugo, zoals Dansen met Janssen. Dat leidde tot ons reproductiegetalrecord van 3,01, plus besmettingscijfers voor mensen tussen de 10 en 30 die vier keer zo hoog lagen als de rest van de pandemie.

Het is heel nobel om de scholen open te houden, maar bij een vaccinatiegraad onder tieners van 60% is dat meer een wens dan een gegeven. Binnen de grote steden liggen die percentages veel lager. Het is nogal wat om onder de leerplicht te vallen, geen keuze te hebben, alle ruzies van volwassen mee te maken en daarna de hele dag in een klein lokaaltje te moeten. Deze klas had 19 uit 31 positief .

Ons kabinet klaagt over nepnieuws, maar slingert dat zelf de wereld in. Binnen een week draaien van tegenstander van 2G-beleid tot de invoerder van 2G-beleid helpt totaal niet voor de geloofwaardigheid. Online kwakzalverij afdoen als nepnieuws is ook een soort gedoogbeleid. Vroeger werd alternatieve geneeskunde vervolgd en veroordeeld .

CZ maakte een miljard extra winst, de economie groeit met 4%, de coalitie vormt Rutte 4,

Wie heeft er eigenlijk een probleem?