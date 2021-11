De staat van Nederland is als volgt. We liggen met opengesperde mond vastgeklemd op een tandartsstoel en smeerbeer Hugo de Jonge propt daar hapklare boterhammen met haring, doperwten, slagroom, een paar gemalen honkbalknuppels, zongedroogde tomaten en scripts voor horrorfilms in, en daar gooit KPN vanavond dan om 19.00 uur precies een klodder cyaankali op. Bløf, live in uw huiskamer, als cadeautje omdat u iedere maand 55 euro betaalt om naar Paul de Leeuw te mogen kijken. Snobisme over het feit dat u Tom Waits, Nick Cave en ingewikkelde hard bop van Art Blakey & The Jazz Messengers luistert is niet stoer maar het is WEL WAAR. We stonden al op de rand van de brug over de hel en KPN douwt ons eraf. Stop de muziek van Bløf in een doos en je hebt dozen vol van vroeger, dozen vol van pijn. Dozen van wroeging, maar dat hoeft niet zo te zijn. ALLES MOET WEG. ALLES MOET WEG. Doe het NIET KPN. We willen niet geverzelfmoord worden.

Tsja