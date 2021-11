We zijn benieuwd naar de letter van welke wet dit precies is, aangezien alle reizigers gewoon de juiste papieren hebben. Maar de geest snappen we wel, en het is nou niet alsof Europese landen überhaupt nog een grondwet hebben. De EU heeft een deal gesloten met de Turkse autoriteiten en Turkish Airlines. Politico vat samen dat "Turkish authorities will suspend sales of one-way tickets to Minsk from Turkey. They will also prevent Belarus airline Belavia from using the Turkish Airlines’ Middle East network in codeshare arrangements, which have seen migrants fly to Istanbul and then take onward flights to Minsk." Het is onduidelijk of de doelgroep nog wel gewoon een retourtje kan kopen zonder vervolgens te retourneren.

Hoe dan ook is dit een zeer vergaande maatregel door een land dat rond maart 2020 de Europese buitengrenzen nog op exact dezelfde manier aanviel, maar dan in Griekenland. Dat de Turken binnen zo'n snelle tijd akkoord gingen met deze Europese wens doet vermoeden dat de EU op haar beurt ook vergaande toezeggingen heeft gedaan op gebieden waar de Turken dat verlangde. Zeker omdat Wit-Rusland zelf, in ieder geval gisteren, al een beetje in leek te binden door 'hun' gestrande migranten opriep weer naar huis te gaan of "asielaanvraag" in Wit-Rusland aan te bieden - zonder overigens iets te melden over de slagingskans van die aanvraag. Maar wat weten wij nou.

Instant Update: Ook Iraqi Airways stopt met vluchten naar Minsk.

