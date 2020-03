Goed, zowel Griekenland als Turkije zuchten onder massa's vluchtelingen. Het is een en al teringzooi sinds 'de lente'. Assad had stevig in het zadel moeten blijven zitten, Ben Ali en Kaddafi evenzo. De minste van veel kwaden is het kwaad dat orde weet te scheppen in de chaos van islam en armoede. Er is geen bevredigende oplossing, het is kiezen tussen slecht en slechter. En de bekende sleutelfiguren in Europa en elders hebben voor slechter gekozen.

De kortzichtigheid van de progressieve liberale EU-elite zal de geschiedenisboeken in gaan als grandioze fout. Een unie zonder zowel buiten- als binnengrenzen scheppen aan de rand van extreem volatiele regio's is nogal hilarisch als je erop terugkijkt. Het enige wat de EU-grenzen vormde was de welwillendheid van omgekochte dictators in Noord-Afrika en Arabië. Nu is het reeds te laat en de vraag is enkel waar in Europa als eerste grote groepen armoedige mensen militant worden. Waar het ook gebeurt, de elite zal bezig zijn met Greta-achtige groene plannetjes en compleet verrast worden. Een heel goed weekend allemaal!