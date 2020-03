Veel mannen hè, veel Afghanen ook hè, paar Soma's, Bangladeshi's, paar Pakistanen ook en zelfs Marokkanen die écht van een blokje om houden. Opvallend weinig Syriërs trouwens. "On Monday night, Greek authorities said they had (...) arrested 183 people – very few of whom were Syrians," aldus het AP. Maar goed, om die Syrische vluchtelingen een hele harde duw in de rug richting arm Europa te geven, stuurt Erdogan 1000 janitsaren naar de Griekse grens. Turkse MinBin Suleyman Soylu meldde vanochtend dat "A thousand special force police officers are deployed from this morning to the Meric river on the border, fully equipped, to prevent people being pushed back." Vooral die laatste zin is interessant, want hoe zien de Turken dat dan precies voor zich? Gaan speciale Turkse politie-eenheden met migranten mee naar de voorste grenslinie om hen daar tegen Griekse militairen en politie te beschermen en hun oversteek te steunen? Of gaat gewoon van achteren de zweep over iedereen die zich terugtrekt. Meemaken, is wat we het gaan.