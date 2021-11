Hoeveel dimensies heeft dit schaakspel? We slaan het veldslagverslag vandaag even over want er was eigenlijk geen veldslag. Wel zagen we op twee video's dat iemand eerst door mede-migranten en daarna door Wit-Russische militairen op bedekt op een stretcher werd weggedragen. Het is onduidelijk of het om dezelfde persoon gaat, maar naar verluidt zou het een overleden migrant betreffen.

Enfin, bovenstaand de mea culpa door kinderen voor het vernietigen van grenshekwerken door hun volwassen reisgenoten. Het is volstrekt onduidelijk of Wit-Rusland de orders voor dit excuses heeft gegeven om een Poolse humanisten-snaar te raken of zo. Maar minstens zo merkwaardig is de onderstaande video waarin de Wit-Russische chef migratiezaken Mahim Orazmukhammedova, die volgens Wit-Russisch rebellen netwerk Nexta migranten aanbiedt in Wit-Rusland asiel aan te vragen of terug te keren naar huis [Irak en soms Syrië].

Raarrr, alsook wordt vervolgd. Na de breek nog meer sorry's en een monoloog van de Wit-Russische Roland Pierik.

Wit-Rusland biedt migranten aan asiel aan te vragen

Nog meer sorry's

De minst nationalistische man van Wit-Rusland

"Sorry, sorry!"

Maar vanaf nu dus welkom in hun land!